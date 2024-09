“Premio Gigi Proietti“ a Margherita Buy

TODI – Un tris in rosa ha inaugurato venerdì la quarta edizione di “Umbria Cinema“, il festival promossa da Regione e Comune con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente Umbria Film Commission. Il drastico calo delle temperature ha consigliato di spostare l’evento da piazza del Popolo al Teatro Comunale, gremito di spettatori, con Margherita Buy mattatrice della serata. L’attrice ha ricevuto il premio Gigi Proietti (che questa sera verrà consegnato anche a Carlo Verdone, nel gran finale). Intervistata dal giornalista Alessandro Ferrucci, la celebre attrice ha parlato della sua recente esperienza come regista per il film “Volare” e raccontato aneddoti della sua pluripremiata carriera. Seconda premiazione per Emanuela Fanelli che ha ricevuto il Premio Città di Todi e ripercorso le tappe della sua poliedrica carriera, infine Claudia Gerini ha portato sul palco lo spettacolo “Qualche Estate fa. Vita, Poesia e Musica di Franco Califano”, un omaggio al grande cantautore tra recitazione e canto, insieme alla band Solis String Quartet. È stata anche inaugurata, sotto i voltoni di Palazzo Comunale, la mostra fotografica di Adolfo Franzò, “Attore & Attrice - Il Cinema Ritratto al Maschile&Femminile”