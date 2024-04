Premio a Dominga. Cotarella

ORVIETO Dominga Cotarella, ha ricevuto il premio Iconic Wines & Wineris - Eccellenza italiana 2024 di Forbes, la nota rivista internazionale di cultura economica, innovazione e lifestyle, la cui edizione italiana è edita da BFC Media. In particolare, all’amministratice delegata dell’azienda Famiglia Cotarella è stato attribuito il premio “La Forza della famiglia“ con la motivazione che alla guida dell’azienda ha saputo innovare, a partire dall’amore per il territorio, creando un particolare intreccio tra tradizione e innovazione. A consegnare il riconoscimento è stato il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, insieme all’ad di Bfc Media Nicola Formichella."Condivido questo premio con le mie sorelle - così Dominga Cotarella - e lo dedico a colui da cui tutto è partito: mio nonno Domenico, che era un vero contadino, con un grande amore e un grande rispetto per la terra. È lui che ci ha insegnato che tutto parte dalla terra"