Premiati gli studenti. Prevenzione e sicurezza si imparano a scuola

Premiati gli studenti che hanno preso parte al concorso “La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro si imparano a scuola“. Una iniziativa promossa dall’associazione dei vigili del fuoco volontari di Città della Pieve, con il Comune, l’istituto statale d’istruzione superiore “Calvino“ e l’Istituto comprensivo “Vannucci“, in occasione dei 25 anni dalla costituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Città della Pieve. Un progetto finalizzato a diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza, creando negli studenti una maggiore consapevolezza sull’argomento: "L’obiettivo principale è la promozione di un atteggiamento consapevole e propositivo, sia individuale che collettivo, non solo in quanto norme da osservare, ma anche come valore etico e culturale idoneo a guidare, ogni giorno, le azioni della nostra vita". Per dare avvio a questo progetto sono stati effettuati incontri diretti con la comunità scolastica per illustrarne le finalità, dopodiché gli alunni, con la guida dei propri docenti, hanno predisposto alcuni elaborati. Alla presenza dell’assessore alla cultura Luca Marchegiani in rappresentanza del Comune di Città della Pieve, del dirigente dell’Istituto Calvino Enrico Millotti, della dirigente dell’Istituto Vannucci Caterina Marcucci e dei rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia sono stati premiati gli studenti che si sono distinti in questa attività. In particolare una apposita commissione, costituita da Fabiana Bellini in rappresentanza del Comune, dall’ispettore Andrea Lombrici in rappresentanza dei pompieri di Perugia; da Maurizio Fattorini in rappresentanza dell’Associazione Vigili del Fuoco volontari di Città della Pieve e da Ivonne Fuschiotto ha potuto apprezzare la qualità degli elaborati e dei messaggi in essi evidenziati e dopo attenta valutazione, in coerenza con i diversi profili teorici che erano alla base del concorso, ha ritenuto di assegnare i riconoscimenti che saranno appunto consegnati nella mattina del 6 giugno. I premiati saranno anche ospiti delle cerimonie pubbliche che si terrano d’intesa con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia nel centro storico di Città della Pieve il giorno 15 giugno, per ricordare i 25 anni dalla data della costituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Città della Pieve, ormai pienamente operativo dall’anno 2000.