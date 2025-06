"Ennesima appropriazione indebita di merito da parte della Giunta"

L’ex governatrice Donatella Tesei sui social parla di "tentativo di appropriazione indebita di merito da parte dell’attuale Giunta di sinistra" mentre tutti i consiglieri di opposizione firmano una nota congiunta in cui rivendicano "che questo traguardo è il frutto di un lavoro concreto portato avanti negli anni dalla Giunta regionale di Centrodestra". Ricordano che nel luglio 2024, la presidente Tesei ha formalmente richiesto al Governo nazionale la nomina di un commissario straordinario mentre commissionava al Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Perugia un’analisi che ha confermato la compatibilità delle acque, "già nella scorsa legislatura era stato inoltre avviato un dialogo interregionale con la Regione Toscana. Tutti questi passaggi fondamentali sono stati compiuti dalla Giunta Tesei, che ha posto le basi solide e necessarie per l’Accordo". Alessandro Moio presidente provinciale di Fratelli d’Italia rimarca che "quando le istituzioni collaborano con una visione comune, al di là dei colori politici, i risultati arrivano. E oggi, il Lago Trasimeno può davvero guardare con più fiducia al futuro. Un grazie all’ assessore regionale Meloni - che ha avuto la capacità e la sensibilità politica di continuare un percorso intrapreso dalla Giunta regionale di centrodestra. Un grazie va anche agli amici Eugenio Rondini e Diego Pepini (rispettivamente ex consigliere Lega e componente del Cda Ente irriguo entrambi lacustri doc, ndr) che - da posizioni diverse - hanno lavorato per il bene del nostro territorio in questi anni".

Sa.Mi.