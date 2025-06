Brignano torna in Piazza del Popolo

Tutto pronto a Todi per la serata di domani che vedrà protagonista Enrico Brignano nella centrale Piazza del Popolo, seconda tappa del suo nuovo tour “Bello di Mamma“ che ieri ha debuttato alle Terme di Caracalla a Roma. Una piazza, quella della città di Jacopone, che Brignano ha già riempito in altre occasioni, da qui anche la scelta di tornare. Una scelta premiata con un sempre più che probabile sold out, ovvero oltre tremila presenze tra il palco allestito sotto il palazzo dei Priori, il Duomo e i medievali Palazzi comunali. L’organizzazione ha diffuso le ultime informazioni di pubblica utilità. Alle 19 è prevista l’apertura delle porte di ingresso alla Piazza ai possessori di ticket e, alla stessa ora, l’apertura del botteghino in Via Mazzini, presso il Teatro, per chi vorrà provare ad accaparrarsi gli ultimi posti disponibili. Per agevolare il pubblico è stato previsto dal Comune un servizio di navetta gratuita dalla Consolazione a Piazza Jacopone che sarà in funzione fino alle 1. In parallelo il parcheggio di Porta Orvietana, con l’impianto di risalita meccanizzata, sarà attivo fino alle 2. Il tutto con l’accesso al centro storico sorvegliato dal varco elettronico e passaggio consentito solo ai residenti e autorizzati, che dovranno comunque fermarsi a piazza Jacopone.

s.f.