Istruzione, ci sono 15 milioni. Fondi per le figure specializzate

La Giunta regionale ha approvato il Piano triennale 2025-2027 per l’Istruzione Tecnologica Superiore, destinato a rafforzare l’offerta formativa post-diploma in ambiti strategici come meccatronica, Ict, energia, agroalimentare e sostenibilità. Oltre 15 milioni di euro, tra fondi europei, statali e possibili risorse aggiuntive, sosterranno i percorsi Its Academy, con l’obiettivo di formare figure altamente specializzate richieste dal mercato del lavoro.

"Scommettiamo sulla qualità dell’offerta e sul legame con il tessuto produttivo locale - sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli - L’Its Umbria si conferma un modello vincente, come dimostrano gli ottimi risultati occupazionali certificati dal monitoraggio Indire 2025. Inoltre, tra i dieci percorsi attivati da ITS, quello di Meccatronica con sede a Terni si è distinto a livello nazionale per tasso di occupazione post-diploma". Il nuovo Piano, elaborato con il coinvolgimento di istituzioni, imprese e associazioni di categoria, prevede un potenziamento dei tirocini, percorsi più integrati con università e mondo del lavoro e azioni di orientamento per attrarre più studenti.

"Con questo piano - spiega l’assessore Barcaioli - intendiamo rafforzare un sistema che già oggi rappresenta una delle vie più avanzate per connettere formazione, innovazione e lavoro. L’obiettivo è costruire filiere formative integrate con i settori produttivi più dinamici dell’Umbria, promuovendo l’accesso ai percorsi ITS in tutte le aree tecnologiche e rafforzando il legame tra competenze e territorio. Vogliamo che l’istruzione terziaria professionalizzante diventi una scelta consapevole e attrattiva. Il nostro impegno, anche sul piano delle risorse, va in questa direzione: dare piena dignità a un canale formativo che produce risultati, risponde ai fabbisogni reali delle imprese e offre ai giovani opportunità di crescita e occupazione qualificata".