Precipita per sei metri. Bimba ricoverata: è grave

Probabilmente i cassonetti le hanno salvato la vita. Un salto nel vuoto di quasi sei metri, interrotti dai secchi dell’immondizia prima che la piccola finisse al suolo. È ricoverata in gravi condizioni, ma non risulterebbe in pericolo di vita, una bambina di due anni che, ieri mattina, è precipitata da una finestra dell’abitazione dove vive con la famiglia, a Mugnano.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri dopo una telefonata al numero unico di emergenza. L’abitazione si trova sopra a un esercizio commerciale del paese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura che, una volta individuato il luogo dell’incidente e la bimba, di origine colombiana, riversa al suolo, hanno immediatamente prestato soccorso alla piccola e attivato il personale sanitario che è arrivato nel piccolo borgo con l’elisoccorso. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato disposto il trasferimento della bambina al Santa Maria della Misericordia dove la piccola è arrivata in codice rosso. Nella caduta, attutita come detto da alcuni bidoni dell’immondizia posizionati sotto la finestra dell’abitazione, la bimba, secondo quanto riferito dalla questura, ha riportato delle lesioni ma, al momento, non è in pericolo di vita.

Completate le operazioni di soccorso, sul luogo è intervenuto anche il personale del Gabinetto provinciale della polizia scientifica e della squadra mobile che ha provveduto ad ascoltare i presenti e ad effettuare i rilievi del caso. Sono in corso gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, finalizzati a ricostruire la dinamica dell’accaduto ed evidenziare eventuali responsabilità. Al momento della caduta, secondo quanto è stato possibile appurare, sarebbe stata presente la madre.