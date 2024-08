"Preapertura zoppa. Tolto anche il piccione"

"Una preapertura zoppa, che finalmente, dopo tante battaglie, sarà possibile fare per tutta la giornata del primo settembre, ma pressoché priva di specie cacciabili". Questo il commento del consigliere regionale della Lega Manuela Puletti, alle modifiche al Calendario venatorio che la Giunta regionale si appresta a varare definitivamente. "Da mesi mi batto per regalare ai cacciatori umbri una preapertura dignitosa. Con l’approvazione della bozza del Calendario venatorio in Terza Commissione che stabilisce una sola giornata di preapertura con tortora selvatica con App e carniere oltre all’aggiunta dei corvidi – spiega Puletti – si definisce la stagione venatoria 2024-25. Per mesi – ricorda l’esponente della Lega – in maniera pressante, a volte anche con toni accesi, ho chiesto ed auspicato una preapertura simile a quella delle Marche, dell’Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio e di tante altre Regioni che con un pizzico di coraggio ed una visione programmatica sulla caccia sono riuscite ad ottenere. Invece l’Umbria avrà in preapertura solo la tortora selvatica con app e carniere ridotto a meno di 3mila capi complessivi e i corvidi. Tolta infatti – informa Puletti - anche l’ipotesi del piccione di città, perché Ispra ha dato su questa specie parere negativo. Parere che, ricordiamo, è obbligatorio, ma non vincolante".