Potature: occhio ai divieti di sosta

FOLIGNO Potatura alberi, in arrivo modiche traffico. È stata firmata l’ordinanza che limita la circolazione veicolare nei tratti di strada interessati da potature straordinarie degli alberi di proprietà del Comune di Foligno. L’ente fa sapere che per i prossimi mesi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, ove necessario, sulle strade interessate dalle lavorazioni o limitrofe alle stesse.

Ecco l’elenco delle zone interessate dall’intervento di potatura straordinaria: Rasiglia, parco Agorà, via Pollino, via Aspromonte, via Fiamenga, Ina Casa, via Monte Puranno, via Flaminia vecchia, via Fano e via Siena, viale Firenze, via IV Novembre (tratto piazzale Firenze), Uppello, via Brunelleschi via C. A. Dalla Chiesa, via Case Basse, via Ridolfi, via Intermezzi, parco dei Canapè, via delle Fornacette, via Cupa, da via Polanca a via Bianca, Borroni (centro disabili), via Massimo Arcamone, via Verchiano, via Fraia, via XVI Giugno, via dell’ospedale, via dei Mille, vari parchi comunali, via N. Sauro, via Roma da Porta Romana a S. Eraclio, Sportella Marini (parcheggio Conad) via Mameli, via degli Anastasi, via Baldaccini e vie limitrofe, via S. Paolo, variante nord, via Maestà di Donati, via del Roccolo, via Marconi, via M. delle Grazie, via Ciri, parcheggio S. Pietro e Plateatico, via Verchiano, Capodacqua, viale Mezzetti via Gonzaga.