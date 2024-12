"Posti gratis più a lungo"

FOLIGNO "Allargare la misura dei parcheggi gratuiti nel weekend fino al 24 gennaio". Lo chiede il presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni, rivolgensodi al Comune di Foligno con il quale c’è una profonda interlocuzione in merito proprio al rilancio del commercio nel centro storico. La misura, quella della gratuità dei parcheggi gestiti dal Comune in centro, dalle 17 alle 20, dei venerdì e sabato prima di Natale, sta riscontrando particolare successo e i cittadini sono entusiasti. Tale provvedimento starebbe infatti incentivando il commercio nel centro storico. Per Amoni, la possibilità di prorogare tale misura ai saldi, sarebbe portatore di un positivo effetto per i negozi che, di solito, soffrono e che ultimamente non vengono certo rafforzati dalle svendite, spesso poco prese in considerazione dai cittadini. Il provvedimento richiesto sarebbe già sul tavolo dell’assessore al commercio, Elisabetta Ugolinelli, con cui ci sarebbe sintonia nelle attività da mettere in cantiere. Dopo il Natale, i saldi restano infatti un punto sul quale i commercianti sperano. L’aiutino sui parcheggi non è certo visto male e si spera che possa essere utile per far tornare l’abitudine di prendere a riferimento il centro storico come luogo per lo shopping, non solo natalizio. Il concetto di ‘compriamo sotto casa’ è uno dei leit motive dell’operato del presidente di Confcommercio.