Poste italiane . Commercio online. Il boom dei pacchi

Record di pacchi consegnati in provincia di Perugia dai portalettere di Poste Italiane nei primi sei mesi del 2024. Una tendenza in crescita in tutta Italia ma che ha visto nella provincia umbra un incremento del 68% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nei primi sei mesi del 2024 Poste Italiane ha consegnato oltre 140 milioni di pacchi, registrando un incremento del 23,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una crescita dei volumi gestiti dai portalettere vicina al 50%.