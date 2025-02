Positivo l’andamento turistico nell’anno passato

ORVIETO Arrivi e presenze con il segno più nel 2024 a Orvieto che si conferma la terza destinazione dell’Umbria dopo Assisi e Perugia. Alla vigilia dell’apertura della Borsa internazionale del turismo, la Regione ha diffuso le statistiche sui flussi turistici nelle strutture ricettive. Ad Orvieto gli arrivi sono stati 156.796, +1,2% rispetto al 2023, mentre le presenze superano quota trecentomila, 305.924, con un aumento del 5,4%. Tocca i due giorni (1,95) la permanenza media con una crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente. Sul dato incide l’incremento più sensibile nei soggiorni dei visitatori italiani (+5,4%) in confronto a quello degli stranieri (+1,8%). Il gradimento da parte dei turisti stranieri è testimoniato dalla crescita del 5,3% degli arrivi (63.232) e del 7,3% delle presenze (141.650) rispetto al 2023. In calo dell’1,4% gli arrivi dei turisti italiani (93.564) a fronte di un aumento del 3,9% delle presenze (164.274). Per quanto riguarda il comprensorio orvietano è sostanzialmente stabile, +0,9%, il numero degli arrivi (207.401) con un +4,9% di presenze (465.346).