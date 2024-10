’Porte aperte alla città’. Festa alla Muzi Betti

CITTÀ DI CASTELLO – Tanti sorrisi e buonumore, abbracci e qualche lacrima di sincera commozione domenica per gli anziani della Muzi Betti nella festa organizzata al parco. "Porte aperte alla città" era lo slogan dell’iniziativa, davvero azzeccato per descrivere intenti ed esito della festa, che ha chiamato a raccolta un’intera comunità. Gli appuntamenti in programma si sono articolati su quattro assi: eventi e spettacoli, sport, animazioni per bambini e gastronomia, con gli stand dislocati all’interno del parco. Un momento molto significativo è stato l’inaugurazione di una mostra fotografica realizzata con i lavori dell’ingegner Luigi Bargiacchi.

"È stata una giornata bellissima ed emozionante, a partire dal mattino con la celebrazione della santa messa, alla quale poi è seguito lo spettacolo organizzato dal consorzio Castello Danza", sottolinea la presidente della Muzi Betti Annalisa Lelli. Il pranzo ha visto la partecipazione di 180 persone, tra cui autorità istituzionali nazionali, regionali e locali come la presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco Luca Secondi; il pomeriggio è proseguito con tante belle iniziative insieme all’associazionismo sociale e sportivo della città, tra cui il concerto dei Gto, che hanno animato il parco della residenza e fatto un grande regalo agli anziani e ai presenti. La stessa presidente Lelli rivolge infine un ringraziamento a tutti coloro che hanno fornito il loro apporto per la riuscita della festa, in special modo "alla comunità di Città di Castello, che ha partecipato con il cuore a questo incontro con i nostri ospiti, un sentimento che si è visto e si è sentito in tanti momenti della giornata".