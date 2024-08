Porta Orvietana: 245mila euro per gli interventi

TODI - Duecentoquarantacinquemila euro per sistemare l’area di Porta Orvietana, a valle dei due nuovi ascensori in fase di completamento. È il finanziamento ottenuto dalla Regione Umbria per la riqualificazione dell’area in questione: il progetto, presentato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, si è classificato tra i primi in graduatoria. La Giunta Ruggiano, che ha previsto un investimento massimo di 390 mila euro, aveva accantonato 114 mila dall’avanzo di amministrazione per garantire il co-finanziamento dell’opera pubblica.

L’intervento vedrà la sistemazione dell’area in parte oggi utilizzata dai mezzi Gesenu, che verranno delocalizzati, e in parte adibita ad area cantiere. Il recupero permetterà di ricavare un ulteriore parcheggio a servizio di residenti e operatori del centro storico che risulterà collegato in modo diretto e funzionale ai nuovi ascensori ma anche al percorso pedonale e all’area di sosta a pagamento già esistente a Porta Orvietana. "Si tratta di un completamento ottimale - sottolinea il sindaco Ruggiano - della nuova stazione di risalita che porterà gli utenti all’altezza dei giardini Oberdan, con l’area servita anche dalle due linee urbane gratuite di recente istituite e con la possibilità di raccordare ed allungare il percorso pedonale fino ai campi da tennis passando per la stazione di valle del vecchio sistema di risalita meccanizzata". Prende forma, in questo modo, l’articolato piano di rigenerazione urbana che ha messo insieme più progetti e più fonti di finanziamento, investimenti per quasi 10 milioni di euro a favore della riqualificazione della viabilità e mobilità del centro storico. Un piano a cui manca ormai solo la formalizzazione della realizzazione anche del parcheggio lungo Via della Fabbrica, nell’area di San Carlo.

Susi Felceti