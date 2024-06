Porta a porta in camper per distribuire 55mila programmi

In ogni campagna elettorale c’è anche chi decide di muoversi come ai vecchi tempi, di andare casa per casa, a suonare campanello per campanello per consegnare il programma della propria coalizione e parlare con la gente, per sapere cosa ne pensa e perché no, per invitarla a votare il proprio candidato e la propria lista. Ed è quello che sta facendo da alcuni giorni "Progetto Perugia", la lista civica che appoggia Margherita Scoccia e che con 24 candidati sta girando la città ormai da due settimane distribuendo i 55mila programmi che sono stati stampati. Nei primi giorni il camper ha girato per i paesi del territorio comunale: a turno i candidati della lista hanno accompagnato i giovani. Poi da ieri è iniziata la distribuzione in città: i ragazzi suonano i campanelli e lasciano gli stampati e se c’è occasione dialogano con la gente. L’iniziativa andrà avanti fino a venerdì e proprio nell’ultimo giorno il camper sbarcherà in Corso Vannucci per l’ultima massiccia distribuzione.