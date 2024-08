Ponte San Giovanni, ancora file. Altri due giorni e poi si "respira"

Ancora due giorni di lavori, oggi e domani, e poi il traffico nella zona di Ponte San Giovanni dovrebbe tornare a respirare. Le imprese sono al lavoro notte e giorno per riasfaltare il tratto fra Ponte San Giovanni e Collestrada, ma anche ieri le file sono state una costante. Alle 18 in direzione Ponte San Giovanni le code iniziavano allo svincolo per la statale Perugia-Ancona. In senso opposto iniziavano subito dopo la galleria di Prepo. Lavori simili era stato fatti l’anno scorso e il prossimo anno con tutta probabilità si replicherà nella carreggiata opposta. Il tutto per migliorare la sicurezza. E quale migliore occasione per il Comitato che sostiene la realizzazione del Nodino e dell’intero Nodo di Perugia per far sentire la propria voce? Ponte San Giovanni, infatti, è presa d’assalto dal traffico. "Siamo stanchi e indignati, anche perché in queste settimane di fuoco, non abbiamo sentito la voce della politica né abbiamo visto una sola faccia, non tanto per risolvere il problema, ma almeno per non farci sentire soli a sopportarlo e anche ad essere presi per i fondelli – afferma il comitato ’Chi salverà Ponte San Giovanni?’ –. Non finiremo mai di denunciare questo scempio della verità e del diritto dei cittadini alla loro salute. E chi dorme tranquillo sul mucchietto di euro guadagnati ogni mese senza troppo soffrire ne sentirà il fastidio e la vergogna".