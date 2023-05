Ponte Felcino Il caso dell’ex cinema Eden "Il Comune lo acquisti: costa 110mila euro"

C’è parere favorevole praticamente unanime all’acquisto dell’ex Cinema Eden di Ponte Felcino (sede di alcune associazioni) da parte del Comune. Ieri infatti la Commissione bilancio ha approvato la proposta dei gruppi Progetto Perugia e del consigliere Massimo Pici (foto) in merito. Secondo quato dichiarato dal consigliere Gino Puletti, "la richiesta per la parte in vendita del complesso è di 110mila euro a fronte di un valore di 190 mila. La parte restante del complesso, valutata Omi per 320mila euro, verrebbe donata al Comune. In caso di acquisizione, inoltre, il Comune risparmierebbe affitti per 17mila euro circa. La conveniente dell’operazione appare, dunque, evidente tenendo anche conto del fatto che, in mancanza, la cooperativa gestrice verrebbe messa in liquidazione con conseguente trasferimento del bene al demanio e potenziali effetti negativi, dal punto di vista economico, per il Comune". Qualche riserva l’ha però espressa il dirigente al Bilancio Stefano Baldoni, secondo cui "tecnicamente, l’operazione di acquisto dell’immobile richiede uno stanziamento di risorse nel bilancio di previsione; risorse che, al momento, devono essere reperite. Sarebbe inoltre preliminarmente necessario un approfondimento sui costi necessari all’acquisto e su quelli relativi agli interventi da effettuare sull’immobile". L’assessore al Bilancio Cristina Bertinelli, ha invece espresso un parere politico positivo sulla proposta, per le ragioni espresse in più occasioni "rimettendo alla dirigenza le valutazioni di tipo tecnico: "La struttura – ha detto – è in buono stato e la sua acquisizione da parte del Comune consentirebbe anche di eliminare alcuni affitti a carico dell’ente".