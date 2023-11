Ponte dell’Adunata. L’Anas sostituirà tutti i parapetti

L’Anas provvederà a sostituire i parapetti del ponte dell’Adunata sul fiume Paglia che sono arrugginiti e pericolosi. L’Anas ha deciso di intervenire dopo una sollecitazione da parte di Evasio Gialletti, ex consigliere comunale ed ora privato cittadino. "I parapetti sono stati danneggiati a seguito di incidente stradale e nei prossimi giorni si provvederà al loro ripristino. Tali protezioni sono state installate al momento della costruzione del ponte e, sebbene conformi alle normative vigenti, non garantiscono la funzione di barriera di contenimento per i veicoli -scrive l’Anas - nelle more della demolizione e della ricostruzione dell’attuale ponte, si provvederà, a partire dalla prossima settimana, ad apporre, in entrambi i sensi di marcia, una barriera di sicurezza stradale di tipo new jersey idonea per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Considerato che le barriere che verranno installate potrebbero deformarsi in caso di urto si procederà anche all’interdizione al traffico pedonale dei marciapiedi esistenti".