Pompieri per un giorno. Tanti bambini in festa

Tantissimi bambini con i loro genitori, ma anche ragazzi e famiglie hanno animato l’edizione 2025 di Pompieropoli, la manifestazione organizzata dalla società rionale Madonna del Latte che si ripete con successo ormai da anni. Nell’area verde del rione i giovani partecipanti hanno ottenuto l’attestato di pompieri per un giorno, al termine di un percorso segnato dalle situazioni tipiche del lavoro che compiono ogni giorno i vigili del fuoco. Grande l’affluenza al percorso con le minibici o sui cavalli, oltre che ai gonfiabili e allo stand dell’animazione per bambini. I piccoli visitatori si sono dimostrati incuriositi dalle postazioni dei vigili del fuoco, della polizia di stato, dei carabinieri e della guardia di finanza, presenti per l’occasione con uomini e mezzi. All’interesse dei più giovani si è affiancato anche quello dei genitori che hanno ascoltato i rappresentanti delle forze dell’ordine e i volontari delle associazioni di soccorso. Tra gli stand anche quello dell’Avis per la sensibilizzazione alle donazioni e i volontari dell’associazione italiana persone Down che svolgono numerose iniziative nel territorio. Insomma una intera giornata passata all’insegna del divertimento e alla scoperta del lavoro delle forze dell’ordine. Un plauso alla partecipata iniziativa anche dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore Letizia Guerri che rimarcano "l’importanza di questa manifestazione ideata e portata avanti ogni anno dalla società rionale Madonna del Latte che unisce l’aspetto ludico a quello della conoscenza".