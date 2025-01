Polizia locale, il bilancio. Più sicurezza e 3mila multe

TODI – Tempo di bilanci per la Polizia Locale, guidata da due anni dal maggiore Giuseppe Padricelli. Primo aspetto messo all’attivo è lo svolgimento del concorso pubblico per vigili urbani che ha permesso il rafforzamento, con l’assunzione di due unità, di un organico fortemente sottodimensionato a seguito di pensionamenti e trasferimenti. Una situazione migliorata ma che necessita di almeno due ulteriori inserimenti, uno dei quali già programmato nei primi mesi del 2025, anche al fine di una estensione dei turni di servizio in orario notturno, durante la stagione turistica.

I controlli sulle strutture ricettive hanno portato al sanzionamento di 20 attività extra-alberghiere, con conseguente emersione di una fetta di economia sommersa grazie alla regolarizzazione di un ancor più significativo numero di esercizi. Nei 365 giorni, in tutto il territorio sono state elevate 3.000 sanzioni, con una media di 8 multe al giorno, e un incasso annuale di 230mila euro. "Una parte importante di tali risorse - spiega il Comandante – è stata investita nell’installazione di due impianti semaforici pedonali, uno lungo la Via Tiberina a Cappuccini, ed un altro sulla strada di Pian di Porto, spesso teatro di incidenti". Tra le altre competenze, si evidenziano i 610 accertamenti anagrafici, i 50 controlli in ambito di cantieri edili, l’emissione di 178 ordinanze, le verifiche in 13 attività commerciali, l’intervento per la rilevazione di 40 incidenti stradali, i quasi 200 controlli tramite il sistema "targa193" per l’individuazione di veicoli circolanti in assenza di assicurazione o revisione e le 35 notifiche di reato all’autorità giudiziaria.

S.F.