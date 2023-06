Polizia Locale Foligno, Stretta sui Locali della Movida, Raffica di Sanzioni

Stretta sui locali della movida e raffica di sanzioni. Gli uomini della polizia locale di Foligno hanno avviato una serie di controlli dei locali di somministrazione in merito a violazioni ed autorizzazioni. Diversi i casi riscontrati nei quali le sanzioni sono state anche particolarmente dure. In uno si è accertato che l’attività risultava sprovvista dei necessari titoli autorizzativi. Tale illecito ha comportato oltre alla sanzione amministrativa di 5mila euro, contestata al titolare dell’esercizio, anche la contestuale sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande fino all’avvenuta regolarizzazione dei titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento della medesima, stante l’assenza dei requisiti igienico sanitari di legge riscontrata. Un ulteriore controllo, sempre in materia igienico sanitaria, effettuato congiuntamente con personale Asl, ha portato alla sospensione e chiusura di un locale, stante le gravi irregolarità igienico sanitarie riscontrate. Sono stati sanzionati nei giorni scorsi 2 operatori commerciali su area pubblica per violazione alle leggi commerciali e 4 pubblici esercizi per violazioni alle occupazioni di suolo pubblico non regolari rispetto ai titoli autorizzativi rilasciati.

Denunciato inoltre il titolare di un pubblico esercizio per disturbo alla quiete pubblica in quanto faceva uso di strumenti di riproduzione sonora musicale in orari notturni. Sanzionati inoltre 3 pubblici esercizi per violazioni al regolamento di polizia urbana in relazione alla musica diffusa nei locali. I controlli, fa sapere il Comando, proseguiranno.