polizia in azione

Continuano i controlli in Altotevere da parte della Polizia, con gli agenti del Commissariato che, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alla città e il centro storico. "Per prevenire i furti in abitazione e intercettare individui sospetti, giunti per compiere atti illeciti", gli agenti hanno effettuato 14 posti di controllo, identificato oltre 200 persone e fermato 142 veicoli. Verifiche svolte anche in esercizi pubblici.