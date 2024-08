Politica, verso le regionali . L’ex ‘sceriffo’ lascia la Lega . Carroccio ai minimi termini

Luca Merli, l’ex assessore-sceriffo leghista della Giunta-Romizi, molla il Carroccio. Decisione sofferta, ma maturata al termine di una serie di riflessioni e di non condivisione con la linea politica della Lega in Umbria, partito che da mesi continua a perdere pezzi in tutte le città a iniziare proprio dal capoluogo. "Ho preso questa decisione con lucidità e profondo senso di responsabilità, ponderando ogni emozione da solo con la certezza che rimarrà immutata la riconoscenza e il rispetto verso il partito" ha scritto nella chat degli iscritti al Carroccio. Voglio ringraziare tutti i dirigenti, i militanti e i sostenitori del partito – ha aggiunto – che in questo entusiasmante percorso mi sono stati sempre vicino e, soprattutto grazie alla Lega, che oggi saluto con la serenità di chi ha dato tutto e con la gratitudine che rimarrà immutata nel tempo".

Merli alle ultime amministrative di Perugia aveva avuto 528 preferenze, piazzandosi primo nella lista del Carroccio che ottenne il 3,7%. Non è stato eletto solo perché il centrodestra ha perso. Fin qui i fatti, poi il retroscena. L’ex assessore, infatti, è il primo dei non eletti in Comune e un eventuale approdo di un consigliere comunale di centrodestra in Regione (Margherita Scoccia è sempre in pole e con lei Fratelli d’Italia potrebbe candidare Matteo Giambartolomei) gli aprirebbe le porte per entrare almeno a Palazzo dei Priori. Ma sarebbe accaduto anche se fosse restato nella Lega. La verità è che i rumors danno Merli ormai verso l’approdo proprio in FdI, pronto anche lui a correre da consigliere regionale. Senza escludere che potrebbe entrare nella lista della candidata-presidente Donatella Tesei. A guidare la Lega di Perugia sarà intanto l’ex consigliere comunale Lorenzo Mattioni.

M.N.