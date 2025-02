"Polemiche pretestuose"

FOLIGNO Il segretario della Lega di Foligno e vicepresidente del consiglio comunale, Mauro Malaridotto, respinge al mittente le critiche della capogruppo Pd, Rita Barbetti, sulle convocazioni per il consiglio comunale aperto sul rilancio del centro storico. Barbetti aveva criticato gli inviti ad alcune associazioni e non ad altre.

"Purtroppo non ci sorprende più la polemica a prescindere della consigliera del Pd, Rita Barbetti. Le modalità di convocazione e gli inviti per il consiglio comunale aperto con all’ordine del giorno “Rivitalizzazione del centro cittadino“ sono state decise all’unanimità in sede di Ufficio di presidenza, al quale era presente anche la consigliera Maria Frigieri in qualità di vicepresidente del consiglio per l’opposizione".

Malaridotto ripercorre la vicenda e aggiunge: "In un clima cordiale e di collaborazione, in quella sede è stato deciso di invitare rappresentanti di cittadini, associazioni di categoria, enti e forze dell’ordine in base alle disposizioni del regolamento comunale. Purtroppo, non è stato possibile invitare i giovani (ma io aggiungerei anche gli anziani) in quanto il regolamento comunale non lo consente. Siamo per il dibattito democratico e per le opportunità che scaturiscono dal confronto costruttivo tra le parti sociali e le istituzioni, ma rispediamo al mittente le accuse mosse dall’esponente del Pd del tutto pretestuose e fuori luogo visto il clima di grande apertura e collaborazione riscontrato in ufficio di presidenza".