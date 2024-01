Polemica Iapadre-Pileri sul progetto dell’Autodromo

TERNI Botta e risposta in salsa polemica sul progetto “Autodromo“ tra l’assessore comunale all’urbanistica Marco Iapadre e il team manager Pierfrancesco Pileri. "In Comune nessun progetto del genere – precisa Iapadre– Non si può nemmeno parlare di un vero e proprio progetto, dal momento che gli uffici comunali non hanno ricevuto formale richiesta. Ci sono stati solo degli incontri informali, nei quali è stata presentata un’idea di massima, non corredata da concreti documenti che potessero consentire una reale valutazione della fattibilità tecnica ed economica. Con questi presupposti non è certo possibile per l’amministrazione impegnarsi a dare seguito alle richieste ricevute". Replica Pileri: "Nell’ultima riunione avuta con l’assessore Iapadre ho specificato che l’amministrazione comunale non avrebbe dovuto sopportare alcuna spesa (anzi avrebbe avuto un introito sulla vendita di un appezzamento di terreno di proprietà del Comune), non capisco come lo stesso Iapadre possa smentire il tutto pur avendo da me ricevuto il nominativo

dell’investitore interessato"