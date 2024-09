Plinio, rientrano gli studenti. Primo giorno tra libri e cantiere. Sedici classi per le lezioni

Da una parte il cantiere per rimettere a nuovo la scuola, dall’altra un ingresso e gli spazi dedicati agli studenti, per ora di 16 classi, che da ieri hanno fatto rientro nella storica sede del Liceo Plinio in viale Diaz a Città di Castello. La campanella è tornata a suonare nell’edificio interessato da un cantiere che si è protratto ben oltre le scadenze preventivate, ma che in base a un accordo tra genitori, dirigenza didattica e Provincia non ha impedito di riprendere le lezioni. Così ieri mattina la nuova dirigente Marta Boriosi ha accolto gli studenti nell’ala del Liceo sistemata per le 16 classi: "L’auspicio – ha detto - è che quanto prima tutti i ragazzi iscritti alla scuola possano fare il loro ingresso in sede e usufruire degli spazi e dei laboratori rimessi a nuovo". "Prima il covid con la didattica a distanza, poi il cantiere e gli spostamenti.. non abbiamo mai vissuto questa struttura, oggi siamo felici di essere qui", raccontano alcuni studenti. Il cantiere in corso è a piano terra e le 16 classi sono collocate al piano primo e al secondo. La ditta incaricata e i tecnici della Provincia di Perugia hanno predisposto pannelli e appositi percorsi per separare la zona dove si svolgono le attività didattiche da quella del cantiere. Altre 10 classi del Plinio sono rimaste dislocate nella sede dell’Ipsia Baldelli (dirigenze e segreterie sono alla palazzina Bini) in attesa di nuovi ordini: non ci sono ancora le tempistiche precise, ma si parla di qualche mese. In occasione del parziale ritorno del Plinio in sede erano presenti tecnici e ingegneri della Provincia, il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri. Ieri hanno ripreso tutte le lezioni: sono 5 mila e 691 gli studenti iscritti alle scuole statali e paritarie del territorio.