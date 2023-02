“Play“, un radiodramma live sul palco degli Instabili Caroline Baglioni e Christian La Rosa al debutto

Una prima assoluta al Piccolo Teatro degli Instabili, nell’ambito della sua stagione 202223. Oggi alle 17 Caroline Baglioni (nella foto) e Christian La Rosa sarà i protagonisti, per la regia di Michelangelo Bellani, “Play”: è un singolare un radiodramma eseguito dal vivo dove tutte le micro azioni volte a generare il paesaggio sonoro diventano la partitura di una mise en éspace simbolica e suggestiva, proposta dai tre . Artisti che lo scorso autunno hanno tenuto agli Instabili il Laboratorio di Teatro “Fatti nudi e crudi”. La storia prende il via da in’attrice che si reca a casa di un regista per fare un provino di cinema. Durante il colloquio le richieste del regista divengono sempre più esplicite sconvolgendo le regole del loro incontro. L’attrice, inizialmente in difficoltà, ribalta la situazione proponendo un’improvvisazione. I due inizieranno a dialogare tra fantasia e realtà confondendo i piani.

“Play – racconta Michelangelo Bellani – è un testo ispirato ai noti fatti di cronaca che hanno dato vita al movimento del Me too. Ma la scrittura di Caroline Baglioni ha saputo tenersi lontano dalla convenzionalità delle argomentazioni con le quali solitamente si affronta un tema così delicato: quello della violenza, che anche quando non si manifesta con la brutalità di un’azione esplicita, può implicare sotterraneamente - nel “gioco delle parti” di un rapporto di potere - una situazione di sottomissione psicologica che inquina la coscienza, la quale spesso affiora solo a posteriori". In questa versione radiofonica dal vivo, nata per il Teatro di RadioTre, la scelta è quella di focalizzare l’attenzione sull’infinità dei dettagli e dei moventi psicologici. La resa del testo affidata solo al sonoro prefigura un rapporto con “i fatti” del tutto particolare. Non si vediamo accadere, ma si sentono con la prossimità di una voce. Spettacolo fuori abbonamento, info e prenotazioni al 333.7853003.