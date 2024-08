Pizzerie e bar al setaccio. Due attività sospese, multe e cinque denunce

Lavoro in nero, mancata formazione, niente obblighi sanitari, sistemi di videosorveglianza abusivi: multe per 35mila euro e denuncia per i titolari di cinque bar e pizzerie. Nel mese di agosto a Terni e Narni, nell’ambito di una campagna di controlli straordinari su attività commerciali, finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e irregolare e in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Terni, insieme a personale del Comando provinciale dell’Arma, hanno eseguito una mirata attività ispettiva nei confronti di cinque bar e pizzerie, di cui due gestiti da cittadini di origine asiatica.

A conclusione delle verifiche sono state accertate, a carico di tutti i titolari degli eserci controllati, gravi mancanze relative alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, come la mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, risultati anche privi di adeguata formazione in materia nonché l’assenza o l’inadeguatezza di alcuni dei principali documenti obbligatori in tale ambito, quali ad esempio il documento di valutazione dei rischi. Per due esercizi è stata adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale, in un caso per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’impiego di lavoratori in nero, nell’altro per la presenza di quattro lavoratori in nero su cinque totali, pari all’80% della forza lavoro presente al momento del controllo.

Oltre ai provvedimenti amministrativi sono scattate cinque denunce a piede libero ad altrettanti titolari e per due esercizi si è proceduto penalmente anche per la presenza di impianti di videosorveglianza sprovvisti dell’autorizzazione per le riprese nei locali ove i lavoratori svolgevano le proprie mansioni. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende penali per 35mila euro.