Più risorse alla Rete di contrasto

ORVIETO Più risorse per aiutare le donne in difficoltà e per portare nelle scuole l’educazione contro ogni discriminazione di genere. Il Comune rafforza la rete sul territorio per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. I progetti e le iniziative sono state illustrate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, dal sindaco Roberta Tardani e dall’assessore alle politiche sociali, Alda Coppola (foto). La Giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato le azioni e le attività finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, alla gestione dei centri antiviolenza e dei servizi di ospitalità residenziale in collaborazione con la Rete territoriale interistituzionale di contrasto alla violenza di genere della zona sociale 12. La rete è formata, oltre che dal Comune anche dalla Asl, dall’ospedale, dal commissariato, i carabinieri e l’associazione L’Albero di Antonia. Sono pari a 117 mila euro i finanziamenti a disposizione per le attività di cui 101 mila euro provenienti dalla Regione, circa il 50% in più rispetto alla precedente programmazione, e 16 mila euro del cofinanziamento dei Comuni della Zona sociale. I fondi saranno utilizzati per la gestione e le attività del Centro antiviolenza, per i servizi di ospitalità residenziale nella casa di rifugio, per i programmi di sostegno all’autonomia delle donne e per iniziative di prevenzione e contrasto agli stereotipi di genere e della violenza degli uomini contro le donne rivolte alle scuole dei Comuni. Nel 2022 il centro antiviolenza di Orvieto ha preso in carico 42 donne con cui sono stati effettuati complessivamente 193 colloqui, 555 ascolti e attivati 365 servizi. Ad oggi, nel 2023, sono 45 le donne già prese in carico.