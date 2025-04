"Più forti dell’autismo". Murale alla scuola San Pio

CITTÀ DI CASTELLO – "Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente": è il messaggio che campeggia in un murale color del cielo con due uccelli che danzano al centro e che lanciano un messaggio di inclusione. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo alla scuola primaria San Pio ieri è stato inaugurato un murale nel corso di una cerimonia molto partecipata. Per la realizzazione dell’evento si è messa in moto una macchina organizzativa che ha visto una stretta collaborazione tra Fondazione Angsa (genitori ragazzi autistici) comune di Città di Castello, direzione didattica primo Circolo San Filippo, associazione In & Aut Tiferno Autismo, la società Rionale San Pio e Tiferno pallacanestro Baskin. A firmare l’opera l’artista Paolo Legumi, noto per il suo stile evocativo e simbolico, capace di parlare a grandi e piccini.

"Vogliamo che questo murale sia un segno tangibile, permanente, di attenzione e accoglienza – dice la presidente Angsa, Paola Carnevali Valentini – un gesto semplice ma profondo, in un luogo simbolico, per ricordare che la diversità è un valore e che la consapevolezza parte proprio dall’educazione". L’opera è stata inaugurata con una mattinata di festa, che ha coinvolto studenti, famiglie, insegnanti, associazioni e rappresentanti delle istituzioni locali. E’ stata anche un’occasione per parlare di autismo in modo nuovo: attraverso l’arte, le emozioni e la bellezza. Il murale è ospitato in una parete della scuola primaria di San Pio e l’artista ha "scelto di rappresentare due uccelli che si aiutano a liberarsi da un filo blu perché questo è il colore che rappresenta l’autismo".