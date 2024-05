Piscina comunale, tuffo nel futuro. Via alla riqualificazione da 1,3 milioni

Un milione 300mila euro per rifare la piscina comunale. Dopo oltre 40 anni l’impianto di nuoto (interno) sarà completamente riqualificato con un investimento importante. La Regione ha infatti inserito l’intervento di manutenzione straordinaria del complesso sportivo proposto dal Comune tra i lavori che saranno finanziati per 1 milione di euro, nell’ambito del bando per il supporto ad interventi di efficientamento energetico, di produzione da fonti rinnovabili, di prevenzione del rischio sismico degli impianti sportivi pubblici. L’amministrazione tifernate contribuirà all’investimento con il cofinanziamento -mediante risorse proprie -della somma residua di 314 mila euro, pari al 24 per cento del totale. Realizzata nel 1982, con circa 2 mila persone in vasca a settimana, la piscina comunale è utilizzata da tanti sportivi e associazioni. "Con l’obiettivo di ammodernare il complesso sportivo e renderlo ancora più funzionale alle esigenze dell’utenza e alle necessità gestionali, il progetto di riqualificazione, redatto da un team di tecnici incaricato da Polisport e avallato per quanto di competenza dal Coni dell’Umbria, punta all’efficientamento energetico, sfruttando la produzione di energia da fonti rinnovabili, e alla prevenzione del rischio sismico", si legge in una nota del Comune.

La nuova piscina risparmierà oltre il 30 per cento di energia rispetto a ora, tramite un cappotto esterno, un impianto di riscaldamento di ultima generazione e l’installazione di una coperta isotermica per chiudere la superficie superiore della vasca interna da 25 metri, che diminuirà le dispersioni termiche dell’invaso. La produzione dell’energia elettrica necessaria ad alimentare le pompe di calore per il riscaldamento dell’impianto sarà ottenuta attraverso un sistema fotovoltaico che sarà installato sulle due falde della copertura più alta che sovrasta le due vasche interne. L’intervento sarà completato da tutte le opere necessarie a perfezionare il funzionamento delle vasche e dei locali tecnici collegati: "L’impianto potrà così rispondere al meglio a una domanda da parte degli utenti in continua crescita. Sono infatti circa 850 gli iscritti a quadrimestre della scuola di nuoto Polisport, gli utenti dei pacchetti Acquafitness sono circa 300", rende noto l’amministrazione tifernate. A questi utenti si aggiungono i circa 500 studenti delle scuole superiori che frequentano l’impianto in orario scolastico da novembre ad aprile e gli oltre 130 nuotatori delle associazioni di volontariato sociale che svolgono attività terapeutiche.