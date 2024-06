Piscina, altro buco nell’acqua. Impianto di via da Vinci chiuso per riqualificazione

L’estate è ormai arrivata da qualche giorno e anche se le condizioni atmosferiche ancora non permettono di calarsi appieno nella bella stagione c’era chi sperava di utilizzare la piscina comunale come luogo di svago. Tuttavia, per quest’estate non sarà possibile usufruire del servizio. L’impianto di via Leonardo da Vinci, infatti, è alle prese da mesi con lavori di riqualificazione per un importo di circa un milione d’euro, messi a disposizione dall’ormai ex amministrazione comunale con mutuo al 100 per cento contratto con credito sportivo. In particolare, gli interventi andrebbero a consolidare le vasche e i bordi, la riqualificazione degli spogliatoi esterni e dei servizi igienici da anni inutilizzati, ma le operazioni sembrano essere ancora in alto mare. Finora le attività (sia organizzate che singole) sono state effettuate nella piscina interna, che però dal 30 giugno sarà interdetta proprio a causa dei lavori.

In sostanza, tutta la piscina comunale non sarà usufruibile dai cittadini, che hanno subito fatto sentire i propri malumori al quale la cooperativa Azzurra, che gestisce l’impianto, ha così risposto: "Con la presente vi informiamo che a seguito di un imprevisto ritardo, indipendente dalla nostra volontà, nella conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto natatorio di Gubbio commissionati dal Comune, purtroppo la piscina chiuderà dal 30 giugno 2024 fino a data da definirsi. Nonostante il danno economico che Azzurra dovrà subire a causa di questa situazione, vi informiamo che tutti gli abbonamenti a corsi e attività che sono stati venduti e che non saranno terminati per la fine di giugno, verranno prorogati in modo da poterne usufruire nel momento in cui la piscina potrà essere riaperta (al massimo entro la prima settimana di settembre 2024). Durante il periodo di chiusura sarà comunque possibile utilizzare il proprio abbonamento presso gli altri impianti Azzurra a prescindere dal periodo di prolungamento degli abbonamenti acquistati. I periodi di durata degli abbonamenti saranno prolungati automaticamente a partire dal primo giorno di apertura della piscina".