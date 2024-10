Piove sotto gli Arconi: "Controlli approfonditi"

Continua a tenere banco la questione legata agli "Arconi" di via Baldassini, che negli ultimi giorni, anche a causa delle forti piogge, hanno subìto infiltrazioni d’acqua in una sala. Precisamente si tratta dei locali dell’Università dei Muratori nella sala adiacente la cucina. Dopo il sopralluogo effettuato lunedì pomeriggio alla presenza del sindaco Vittorio Fiorucci, dell’assessore ai lavori pubblici Spartaco Capannelli, di alcuni tecnici del Comune e del presidente dell’Università dei Muratori Giuseppe Allegrucci le cause della perdita non sono ancora chiare. "Ad oggi non possiamo ancora dire perché questa perdita si sia verificata e da dove abbia origine nel dettaglio. Ogni supposizione rispetto all’efficacia o inefficacia dell’opera ripavimentazione e riqualificazione conclusasi lo scorso aprile, perciò, è ad oggi priva di fondamento. Abbiamo convocato il direttore dei lavori e la ditta Isam, che ha realizzato l’intervento per un milione e 250mila euro: effettueremo insieme al loro un controllo molto approfondito della situazione della Piazza e solo allora si sarà in grado di dire quale sia l’entità del danno e da dove arrivi nel dettaglio. Così potremo capire dove e come metterci al lavoro, e lo faremo immediatamente, anche in vista dell’inverno e dell’arrivo di ulteriori perturbazioni", ha dichiarato il sindaco Fiorucci. Non resta che attendere il nuovo sopralluogo e ciò che ne verrà fuori. Non manca sicuramente il rammarico, anche perché la piazza è stata riconsegnata alla città solo nell’aprile 2024 e i lavori prevedevano un rafforzamento della struttura degli "Arconi" per sostenere il peso delle varie manifestazioni eugubine ma anche per ovviare a situazioni come quella di questi giorni.

Federico Minelli