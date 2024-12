Piove nell’atrio del Palazzo dei Sette

ORVIETO Palazzo dei Sette semiallagato venerdì sera a causa delle infiltrazioni di pioggia (foto di repertorio) , che è arrivata fino all’atrio dell’immobile. La copertura in vetro e ferro dell’atrio presenta da molto tempo dei problemi e quando piove accade molto spesso che l’acqua finisca direttamente nell’atrio, sul quale si trova l’ingresso della libreria Giunti e dove è allestita in questi giorni una mostra di prodotti artigianali. I difetti della chiusura in vetro fanno si che anche un muro del palazzo sia esposto ad infiltrazioni d’acqua. Urge dunque un intervento per sistemare il tetto che anche nel periodo estivo provoca problemi di surriscaldamento. Sulla questione intervengono i consiglieri comunali di opposizione. "Abbiamo più volte evidenziato lo stato di degrado del patrimonio immobiliare pubblico. Contenitori senza contenuto in un imbarazzante stato di abbandono: ex caserma Piave, ex Inapli, ex ospedale, chiesa di san Francesco-dicono-. Lo abbiamo denunciato in varie circostanze ma l’amministrazione a guida Tardani fa finta di niente, preferisce coprire con luci ed immagini fantasmagoriche il degrado di una città che cade a pezzi. Ora però piove addirittura nell’atrio di Palazzo dei Sette, di fronte alla libreria, l’unica rimasta in centro storico, luogo di incontri culturali e spazio vitale per le attività associative. Proprio nel Palazzo dei Sette si sarebbe dovuto inaugurare a luglio il museo dei costumi del Corteo storico, progetto annunciato enfaticamente prima delle elezioni. Per non parlare del parcheggio di via Roma, che si allaga ogniqualvolta piove".