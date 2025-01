Pini da abbattere. Ora è scontro sulle consulenze

BASTIA UMBRA – Anno nuovo, polemiche vecchie: quelle che riguardano i pini che ornano le strade di Bastia Umbra, in particolare via San Francesco, le vie limitrofe e via Roma e che rimangono al loro posto. "Anche a Bastia dobbiamo aspettare qualche tragedia per intervenire?" dice Francesco Fratellini per conto del coordinamento locale di Forza Italia e Bastia Popolare che va all’attacco di come sta affrontando la questione l’amministrazione comunale guidata da Erigo Pecci. "Nessuna variante, risulta agli atti, approvata dalla giunta al progetto di riqualificazione di via San Francesco, via Manzoni e via Marsala – dice Fratellini ipotizzando anche una mancanza di unità di intenti in giunta -. Il progetto quindi, ad oggi, prevede ancora l’abbattimento di tutti e 22 i pini". Opposizione che punta l’indice sul fatto che l’ufficio tecnico però, con una determina, di sua iniziativa, (non viene citato nel testo, nessun atto di impulso della giunta) abbia impegnato 4.680 euro per proporre l’affidamento ad un tecnico per l’assistenza agronomica in fase di scavo per la tutela degli esemplari di Pinus Pinea. "E’ stato incaricato lo stesso agronomo che aveva redatto a luglio, le due relazioni che concludevano che l’unica soluzione per garantire la sicurezza ed evitare lo sperpero di soldi dei cittadini, fosse l’abbattimento di tutti i pini – conclude Fratellini -. Delle due l’una,: o l’agronomo smentirà sé stesso e le conclusioni chiare delle sue relazioni, o i soldi impegnati per l’ulteriore incarico sono buttati nel cestino".