Pillole in movimento Lo sport fa bene . I corretti stili di vita li scopri in farmacia

"Da anni mi occupo di sport e ho sempre cercato di rivolgere l’attenzione al miglioramento che può apportare nelle vite di tutti noi. La quota delle persone sedentarie in Italia supera il 36,3% e una parte cospicua della spesa sanitaria è legata a patologie che si potrebbero prevenire grazie allo sport. Tutte le iniziative per favorire i corretti stili di vita, e in particolare quelle che fanno leva sull’attività fisica, riceveranno quindi il massimo sostegno da parte della nostra amministrazione". Parola dell’assessore allo sport Pierluigi Vossi, intervenuto alla presentazione del progetto “Pillole di movimento”, la campagna per contrastare gli stili di vita sedentari attraverso la cultura dell’attività fisica, del benessere psicofisico e sociale, messa in campo da Comune, Uisp, Afas e Federfarma. "Movement Pills – spiega Fabrizio Forsoni, presidente Uisp – prevede a partire da aprile, la distribuzione nelle farmacie pubbliche e private di confezioni dall’aspetto molto simile a contenitori di medicine. All’interno, invece, ci sarà un bugiardino con le istruzioni per ottenere due appuntamenti gratuiti di attività fisica in uno degli spazi sportivi convenzionati. Un modo per stimolare tante persone a sperimentare, magari per la prima volta, una disciplina sportiva e a introdurre in modo permanente il movimento nella routine quotidiana". "La farmacia - dicono Afas e Federfarma - è un terminale del servizio sanitario nazionale e un presidio territoriale della salute insieme ai medici di medicina generale". E a proposito di medici, il vicepresidente dell’Ordine Tiziano Scarponi ricorda che "l’attività fisica, ormai riconosciuta tra i corretti stili di vita, diventa sempre più una via obbligata anche a fronte dell’invecchiamento della popolazione".

Silvia Angelici