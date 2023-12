Pievaiola, c’è il via libera. Sì ai progetti definitivi

Riavviate le attività progettuali per la SR 220 Pievaiola. Il Collegio di Vigilanza ha dato parere positivo ai progetti definitivi relativi ai lotti non ancora realizzati. I lotti in questione sono quelli che prevedono la realizzazione della rotatoria tra la stessa Pievaiola, la strada provinciale di Agello e la viabilità locale, e il completamento delle complanari sul tratto dal bivio di Mugnano alla curva che immette sul rettifilo prima del ponte sul Cestola. Spetta ora agli Enti preposti (Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comuni di Perugia e Magione) svolgere i conseguenti percorsi amministrativi.

Gli interventi sulla Pievaiola sono stati ripartiti in due lotti principali, per uno stanziamento complessivo di 11 milioni e 110 mila euro. Il primo prevedeva l’adeguamento del tratto Capanne-Fontignano, dall’innesto con la variante all’abitato di Tavernelle al ponte sul Caina. Il secondo la realizzazione della rotatoria di Strozzacapponi, la rotatoria di Castel del Piano (zona Ater), il braccetto di variante di collegamento con la provinciale 318 e la rotatoria al campo sportivo di Castel del Piano. Del secondo sono state realizzate le rotatorie di Strozzacapponi e Castel del Piano (zona Ater), mentre la terza rotatoria dovrà essere realizzata con le economie. Per il primo lotto di interventi invece, per i quali rimaneva disponibile e già stanziato l’importo di 8milioni e 900 mila euro è stato necessario ripensare a quanto inizialmente previsto per mancanza di risorse. Per una migliore organizzazione dei cantieri e quindi per determinare minori disagi alla circolazione stradale, si è deciso di dividere l’intervento in quattro lotti funzionali. Al momento sono terminati i lavori del primo lotto (dal bivio di Solomeo al bivio di Agello, per un importo complessivo del finanziamento di 2 milioni e 300 mila euro) e del quarto (dal distributore della zona industriale di Fontignano all’innesto con la variante agli abitati di Acquaiola e Tavernelle, per un importo complessivo del finanziamento di 1 milione e 800mila euro). Sospesa invece nel 2021 l’attuazione del secondo lotto che prevede la realizzazione della rotatoria tra la SR 220, la SP 317 di Agello e la viabilità locale, in quanto anche a seguito del caro materiali, è stato necessario prima portare a termine gli altri interventi e poi verificarne le disponibilità finanziarie. Per questo intervento è ora disponibile il progetto definitivo parzialmente revisionato, senza la deviazione della SR 220 e senza il passaggio ad un rango superiore, per l’importo di circa 1 milione 950 mila euro.