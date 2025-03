Pietrolata fa il bis . Gli impegni: "elezioni Rettore e rinnovo Rsu"

Letizia Pietrolata è stata confermata alla guida della Cisl Università Umbria. Nella sua segreteria Marco Renga e Francesca Volentiera. Due gli appuntamenti per la categoria: l’elezione del Rettore e delle Rsu. A chiudere i lavori, il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti che ha fatto emergere, tra le altre cose, il ruolo dell’università e della formazione per riuscire a superare il mismatch, ossia quel gap che spesso c’è tra quanto richiesto dalle aziende e quanto offerto da chi si affaccia per la prima volta nel mercato del lavoro.