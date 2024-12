Pietro Sparacino con “Il ventennio” alla Sala dei Notari

È Pietro Sparacino il protagonista del nuovo appuntamento con Comìc Club, primo format di stand-up comedy in Umbria: comedian, autore e attore, molto apprezzati nel panorama italiano, salirà sul palco della Sala dei Notari di Perugia questa sera alle 21 con “Il ventennio”, nuovo spettacolo che celebra i suoi vent’anni di carriera del comedian. Sparacino (nella foto), a 40 anni compiuti, porta in scena uno spettacolo a cuore aperto che, ripercorrendo la sua carriera, racconta quanto è cambiato lui, ma soprattutto quanto è cambiata la società in cui viviamo, la comicità, le parole e l’uso che se ne fa.

Autore e stand-up comedian, Sparacino orbita da oltre vent’anni nel mondo della comicità, girando l’Italia con i suoi spettacoli e partecipando a diverse trasmissioni come “Le Iene“ nelle vesti di inviato e “Scherzi a parte“ di cui è autore. Vanta all’attivo otto monologhi di stand up comedy. Prevendite dei biglietti aperta sul circuito TicketItalia.