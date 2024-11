Pietralunghese, ingaggiato Sedran

PERUGIA - È sempre mercato in Eccellenza. Altro colpo in casa Pietralunghse, messo a segno dal ds Roberto Ceccagnoli. Il patron Giuliano Martinelli regala infatti al tecnico Luca Pierotti un colpo da novanta nel reparto arretrato. Dall’Acf Foligno arriva il difensore argentino Gabriel Sedran (97), protagonista della cavalcata che ha portato la formazione di Manni in serie D. È attesa l’ufficialità per far sì che sia a disposizione per il big match di domenica a Cannara. A sostituire Sedran arriverà, dal Trestina, Alessio Grea (90). Lascerà il club bianconero anche il centrocampista Giacomo Tacconi (98) che ha rescisso il contratto ed ora è sul mercato. Non solo uscite ma anche entrate con il direttore sportivo Sante Podrini al lavoro per assicurarsi un regista e un difensore che vadano a sostituire Grea e Tacconi. Il tutto nella settimana che porta alla sfida con il Montevarchi, gara fondamentale per i ragazzi di Calori. Si accasa in Eccellenza anche un altro difensore proveniente dall’Acf Foligno: è il classe 2003 Leonardo Benedetti, passato all’Umbertide Agape e pronto al debutto domenica nella sfida con il Bastia.