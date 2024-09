Piersantelli: ironman pronto per Nizza 2025

GUALDO TADINO - Il forte triatleta gualdese Alessandro Piersantelli in forza alla Winner Foligno ha acquisito il titolo di “Ironman“ per la seconda volta. Sabato, a Cervia, con un tempo finale eccezionale di 9h41’09’’, si è piazzato all’ottavo posto di categoria e 127° assoluto su oltre 2.000 partenti; ha avuto la grande soddisfazione di aver centrato l’obiettivo di chiudere sotto le 10 ore e conquistare anche il pass per la finale mondiale di categoria per Nizza 2025. Con alle spalle una preparazione lunga 7 mesi e tanti sacrifici, pur con qualche noiosa vescica ai piedi, è stato ottimo protagonista: ha iniziato con il nuoto in mare per 3,8 km, chiudendo la frazione in 58’56’’; subito, di seguito, la gara di ciclismo, per 180 km, con una media stratosferica di 36 km/h, chiudendo in 5 ore nette; nella maratona ha percorso i 42 km, "senza forzare troppo e sempre con il sorriso", ed è riuscito a concluderla in 3h26’.

A.C.