Pierantonio, nuova scossa All’alba un sisma di 2.7 Ma i bimbi tornano a scuola

Il “mostro“ ha ruggito ancora. Lo ha fatto alle ore 6.8 di ieri mattina, tirando giù dal letto quei pochi che a Pierantonio e Sant’Orfeto possono ancora permettersi di dormire a casa. Si è trattato di una scossa di 2.7 di magnitudo, con epicentro a 7 km da Umbertide e una profondità di 9 km. Non fortissima ovviamente se paragonata alle "botte" di 4.4 e 4.6 del 9 marzo scorso ma certo avvertibile, soprattutto da chi ha i nervi ancora tesi. In questi giorni sono state decine le scosse di assestamento. Ma ieri Facebook in breve tempo si è riempito di commenti: "Si trema ancora", "Mi sembrava più forte di 2.7; il solito boato, mi terrorizza..."; c’è chi chiede delle condizioni del campanile di San Paterniano e chi minimizza, contando sulla diminuzione dello sciame sismico: "Si sfoga energia, meglio questa che scosse più forti". Ma la paura e i disagi, pur condizionando le giornate, non fermano la vita e l’opera di chi si impegna tutti i giorni per ricominciare a vivere. Ieri mattina la speranza ha indossato i grembiulini e gli zainetti dei piccoli studenti delle scuole elementari di Pierantonio, quando 88 di essi hanno preso posto tra i banchi della "G. Garibaldi" del capoluogo, accolti dai compagni in festa sulle note della canzone "Supereroi" di Mr Rain. Seguiranno le lezioni ad Umbertide fino a Pasqua (la sede pierantoniese della primaria è infatti inagibile) per poi trasferirsi nell’edificio della scuola materna della frazione, questa agibile, dove sono in allestimento nuove aule. Una serie di cartelli colorati che formavano la parola "Benvenuti" ha accompagnato l’arrivo dei bimbi fino alle aule, preparate in cinque laboratori adattati a classi. La preside del I Circolo, Silvia Reali: "Avere qui con noi tutte le cinque classi della primaria di Pierantonio e vedere ripartire una attività didattica normale è una grande emozione. I bambini hanno bisogno di normalità. Tra circa quindici giorni si trasferiranno di nuovo a Pierantonio ma intanto qui a Umbertide ritroveranno serenità. Per loro sono pronte una serie di iniziative, dal museo alla libreria fino al cinema". Antonietta Norgiolini, docente responsabile del plesso della primaria di Pierantonio, ringrazia perché "inizia una nuova vita". "La nostra scuola – aggiunge – aderisce da 2 anni al progetto ’Senza zaino’ e qui cerchiamo di riproporne il modello".

P.Ippoliti