Pierangeli:: "Un’esperienza bellissima"

CITTA’ DI CASTELLO - "Ho vissuto un’esperienza bellissima, che mi ha permesso di crescere, sportivamente e umanamente, grazie ai migliori insegnamenti e agli stimoli più giusti". Così il giovane canoista tifernate in forza al Canoa Club di Città di Castello, Leonardo Pierangeli, 14 anni, ha riabbracciato la sua città che lo ha accolto al termine della quattro giorni di allenamento a Valstagna in occasione del raduno nazionale, categoria Cadetti, dal 28 al 31 marzo. Lungo le acque del fiume Brenta, Leonardo, alla seconda chiamata per il raduno nazionale, assieme ad altri 13 ragazzi ha potuto quindi perfezionare la propria preparazione sotto la guida dei direttori tecnici che lo hanno selezionato durante la gara che si era svolta a Città di Castello. La convocazione per il giovane canoista tifernate è servita all’atleta biancorosso anche per ‘testarsi’ in vista della prossima gara nazionale del 20 e 21 aprile.