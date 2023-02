Pier Giacomo Tosti candidato di Lifu "Proposta concreta e responsabile"

Dopo il sindaco Luca Carizia per la Lega e Federico Rondoni per “Corrente“, un altro tassello va a comporre il puzzle delle prossime elezioni umbertidesi. Si tratta di Pier Giacomo Tosti (foto) candidato di Libera il futuro, movimento fino ad oggi schierato con la Lega che afferma: "Siamo la principale forza civica della città e come tale ci presentiamo alle amministrative con una proposta concreta, libera e slegata dai partiti. Ci siamo sempre caratterizzati come forza responsabile, coerente nel mantenere gli impegni e rivolta solo al bene della città". Lifu, che vuole essere "un’autorevole guida politica e amministrativa", punta sull’esperienza del candidato: "Negli anni, da giovane consigliere, da amministratore e assessore Tosti ha gestito tanti e delicati aspetti della vita amministrativa, occupandosi per quasi un decennio del bilancio comunale e acquisendo le competenze necessarie". Resta da vedere però se Lifu resterà con il centrodestra oppure guarderà altrove. Per quanto riguarda invece la coalizione di centrosinistra, secondo “Radio bar“, si punterebbe su Sauro Anniboletti, noto e apprezzato medico in pensione, indicato come "figura civica, sopra le parti, professionalmente e personalmente stimata".

Altro nome evocato spesso quello della ex dirigente del Campus Da Vinci Franca Burzigotti; nominati, ma con meno chances, Paolo Bondi (Pd) Giampaolo Conti (M5s), Gianni Codovini (Uc). Per quanto riguarda il centro destra si attenda da un pezzo l’appoggio di FdI al candidato sindaco leghista Luca Carizia. Scalda i muscoli anche Patto23, con un’assemblea indetta per sabato in cui si parlerà di sanità e del futuro politico.

Pa.Ip.