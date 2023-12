Pici sceglie ’Progetto Perugia’: "Presto il nostro percorso"

PERUGIA – Il consigliere comunale Massimo Pici ha dato le dimissioni dal gruppo consiliare Perugia Civica che guida dal 2019 come capogruppo, per aderire a Progetto Perugia "in quanto ne condivide ideali e valori – spiegano in una nota lo stesso Pici ed il capogruppo di Progetto Perugia Francesco Vignaroli - Progetto Perugia dal 2014 ha avuto il merito di affermarsi con una proposta politica capace, seria, importante e credibile, così da raccogliere il consenso necessario per consegnare finalmente il sistema politico locale a una rigenerante alternanza". Poi Vignaroli accenna alla rottura col centrodestra: "Come dieci anni fa, riteniamo che, per il buon governo di Perugia, debba essere fondamentale un dialogo con alla base una visione concreta sul futuro della città e un percorsoche sappia rispondere alle esigenze dei cittadini. Per questo diamo appuntamento subito dopo le feste, per comunicare il nostro progetto per Perugia".