Piccoli restauratori per la Pala di Signorelli

CITTÀ DI CASTELLO – Tanti piccoli restauratori hanno partecipato al primo laboratorio di restauro della Pala di Santa Cecilia di Luca Signorelli nella Pinacoteca comunale, oggetto di un intervento a cura di Paolo Pettinari. L’opera è stata protagonista domenica scorsa di una visita guidata a misura di bambino e ha fatto da spunto alla realizzazione di un laboratorio didattico con 17 piccoli aspiranti restauratori che, insieme alle loro famiglie, hanno trascorso un pomeriggio insieme a Pettinari e alle guide di Poliedro Cultura, tra sperimentazione e divertimento.

"Rendere semplice e non banale la spiegazione di un lavoro complesso e multidisciplinare come il restauro e la conservazione di opere d’arte non è semplice – ha commentato il restauratore Paolo Pettinari - Per far cogliere ai più piccoli la straordinarietà della scoperta di un’opera, abbiamo preferito rivolgere l’attenzione verso una delle operazioni più belle e affascinanti di tutte: la pulitura". Così grazie alla collaborazione con la Bottega Tifernate che ha messo a disposizione dei modelli particolari della tavola di Santa Cecilia, appositamente sporcati, i bambini hanno potuto scoprire la bellezza dell’arte. "La Pinacoteca rimane il luogo centrale degli eventi promozionali: il restauro della Pala di Santa Cecilia dà ispirazione per iniziative nuove come appunto un laboratorio per bambini, reso possibile grazie al coinvolgimento di tante soggetti del territorio: dall’Università telematica eCampus, alla Bottega Artigiana Tifernate di Stefano e Francesca Lazzari" ha aggiunto l’assessore Michela Botteghi che ha ringraziato quanti hanno partecipato attivamente a questa iniziativa.