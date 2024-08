Picchia la moglie incinta: denunciato

Foligno, 25 agosto 2024 – Non accettava che sua moglie avesse avviato le pratiche per la separazione. Per questo il marito l’ha aggredita ferendola a un braccio. È successo venerdì pomeriggio quando, a causa di una violenta lite trai coniugi in fase di separazione, è intervenuta anche una volante della Polizia di Foligno. È stata la donna a chiedere l’intervento degli agenti chiamando il 112 NUE. I poliziotti, una volta in casa e sedata la lite, hanno accertato che la donna era stata aggredita dal marito, riportando alcune escoriazioni all'avambraccio, giudicate poi guaribili in pochi giorni. I poliziotti hanno cercato di ricostruire la situazione, apprendendo che il dissidio era dipeso da una situazione di tensione dovuta alla decisione della donna di chiedere la separazione deal marito. Approfondendo la vicenda, i poliziotti hanno appurato che le incomprensioni e le liti si protraevano da molto più tempo, e che, in passato, erano sfociate anche in episodi molto più gravi di quest’ultimo. La donna ha così denunciato suo marito, riferendo che negli ultimi anni era stata in più occasioni bersaglio delle violenze del coniuge, prima verbali, con offese e minacce di morte, e poi l'uomo era passato alle vie di fatto, aggredendo fisicamente la moglie e, in uno specifico episodio risalente ad alcuni anni fa, picchiandola e scaraventandola a terra nonostante fosse incinta. Maurizio Costanzo