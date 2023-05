Picchia il figlio, gli agenti trovano in casa pugnali e un’ascia

PERUGIA

Sono arrivati in casa dopo una richiesta di intervento per una violenta lite familiare. Dalla perquisizione è emerso che nell’appartamento l’uomo, un cittadino di origine straniera di 44 anni, teneva un “arsenale“. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di armi.

Ecco come sono sono andate le cose. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire per una lite in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatto con il proprietario dell’abitazione, il 44enne, che dava segni di ubriachezza oltre ad avere alcune ecchimosi, segno di una recente colluttazione. Mentre parlavano con l’uomo, gli agenti hanno notato il figlio uscire da una stanza, in palese stato di ebbrezza e con una vistosa lesione al volto.

Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118, gli operatori sono sono entrati nell’appartamento dove, in seguito ad alcune verifiche, si sono accorti della presenza di una pistola – poi risultata essere una “scacciacani” priva del tappo rosso – sopra un armadio. Il 44enne, sentito in merito dell’arma, ha dichiarato di essere in possesso anche di un kalashnikov. Poi si è diretto verso una stanza: per tentare di entrare nel locale ha spintonato più volte i polizotti che provavano a fermarlo.

Mentre una pattuglia lo conduceva in questura per gli accertamenti di rito (tragitto in cui il 44enne ha mostrato un comporamento aggressivo), gli agenti hanno perquisito l’abitazione. E le “sorprese“ non sono mancate. I poliziotti hanno trovato un’ascia, una sciabola, 56 munizioni a salve, un pugnale e un coltello di 33 centimetri, tutti sottoposti a sequestro. Il figlio, invece, dopo aver confermato di essere stato percosso dal padre, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Alle fine, l’uomo è stato denunciato allautprità giudiziaria.