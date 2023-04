Picchia il compagno della madre Nei guai 23enne

Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato per aver aggredito il compagno della madre: a intervenire gli agenti della Polizia di Assisi in ausilio al personale della Polizia Locale. Gli agenti della municipale, poco prima, erano stati fermati da una donna che aveva chiesto loro aiuto per impedire la lite tra il figlio e il compagno. Secondo quanto riferito dal figlio della donna – un cittadino romeno, 1999 - al culmine di una violenta lite verbale, questo era stato aggredito e minacciato dal compagno della madre. Il giovane, in palese stato di ebbrezza, si era poi allontanato velocemente. Mentre i poliziotti erano impegnati a sentire la madre del ragazzo e il compagno – un cittadino romeno di 43 anni -, il giovane è sopraggiunto all’improvviso, colpendo con un pugno l’uomo. E’ stato accompagnato all’interno dell’abitazione e la donna ha notato il figlio prendere un coltello da cucina e occultarlo sotto gli indumenti.