Piazzale Amendola. Restyling per l’area verde

Il Comune ha risistemato e rinnovato l’area verde di Piazzale Amendola, particolarmente frequentata. L’intervento è stato reso possibile grazie al contributo del Fondo regionale “Programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, di spazi pubblici all’aperto dedicati al gioco dei bambini”, assegnato all’amministrazione comunale. L’area vede di Piazzale Amendola a Tavernelle è stata, quindi, riqualificata con la sostituzione della recinzione presente e con l’aumento del perimetro recintato per consentire una maggiore sicurezza ai fruitori, che sono soprattutto bambini.

Sono inoltre stati installati giochi inclusivi per i più piccoli, tra cui un’altalena con un seggiolino standard e un cestone, gioco a molla e un pannello gioco.

"A completamento dell’intervento – scrive l’amministrazione comunale di Panicale in un post su Facebook con il quale annuncia l’ultima dei lavori –, sono state posizionate due nuove panchine e due nuovi punti luce della pubblica illuminazione per aumentare l’illuminazione notturna, al fine di garantire la fruizione in sicurezza anche nelle ore serali. L’intervento – conclude il Comune sui social – è stato effettuato tramite la Arredo Park per una spesa di poco inferiore ai trentamila euro, che sono stati già liquidati alla ditta esecutrice".